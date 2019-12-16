В Тверской области задержали трёх жителей Оренбуржья, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

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В Тверской области задержаны трое жителей Оренбуржья, которые подозреваются в сбыте фальшивых купюр.
В Тверской области задержали трёх жителей Оренбуржья, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Оренбургской области.

В ходе расследования сотрудники управления экономической безопасности получили данные о ранее судимых мужчинах, занимающихся реализацией поддельных денежных знаков. Они покупали фальшивые пятитысячные купюры в интернете в других регионах, после чего сбывали их в Оренбуржье.

По версии следователей, таким образом реализовано около 120 подделок на общую сумму 600 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело. Суд отправил подозреваемых под стражу. Проводится проверка на предмет причастности фигурантов к аналогичным преступлениям.

В апреле progorod43.ru сообщал, что в Кировской области впервые обнаружили поддельные купюры номиналом 2000 рублей.

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