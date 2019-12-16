В Российской гильдии риелторов оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

«Во-первых, ставка в 3% — это, безусловно, прекрасно, но главным накоплением для людей является квартира или комната, которая находится в ветхом жилом фонде. И существенное значение несёт то, как оценивают этот объект и каким образом это будет реализовано», — заявил он.

По его словам, если первый взнос будет уплачен за счёт Фонда содействия реформированию ЖКХ, то нужно понимать, в каком размере будет этот взнос — 10 или 30%.

«Или это и есть та сумма, которую выдают как компенсацию за имеющееся жильё в ветхом фонде?» — отметил Апрелев.

Ранее «Известия» писали, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке.