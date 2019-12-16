В Российской гильдии риелторов оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Короткая ссылка
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
В Российской гильдии риелторов оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке
  • РИА Новости

«Во-первых, ставка в 3% — это, безусловно, прекрасно, но главным накоплением для людей является квартира или комната, которая находится в ветхом жилом фонде. И существенное значение несёт то, как оценивают этот объект и каким образом это будет реализовано», — заявил он.

По его словам, если первый взнос будет уплачен за счёт Фонда содействия реформированию ЖКХ, то нужно понимать, в каком размере будет этот взнос — 10 или 30%.

«Или это и есть та сумма, которую выдают как компенсацию за имеющееся жильё в ветхом фонде?» — отметил Апрелев.

Ранее «Известия» писали, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить