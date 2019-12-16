В Удмуртии открылся первый онлайн-университет социальных наук

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В Удмуртии начал работу первый в России онлайн-университет социальных наук «Добро. Университет», сообщает ИА «Удмуртия».
В Удмуртии открылся первый онлайн-университет социальных наук
  • РИА Новости

По словам главного специалиста-эксперта сектора гражданско-патриотической работы управления по молодёжной политике Минспорта Удмуртии Марии Созыкиной, посетить курсы может любой желающий. 

Обучение проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Программу курса разработали специалисты Ассоциации волонтёрских центров.

На курсе «Основы волонтёрства для начинающих» студенты смогут узнать об особенностях работы волонтёра, разобраться в направлениях, узнать о типичных ошибках, а также получить советы от ведущих экспертов добровольческой сферы.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге обсудили перспективы развития волонтёрского движения.

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