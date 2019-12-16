В Удмуртии открылся первый онлайн-университет социальных наук
- РИА Новости
По словам главного специалиста-эксперта сектора гражданско-патриотической работы управления по молодёжной политике Минспорта Удмуртии Марии Созыкиной, посетить курсы может любой желающий.
Обучение проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Программу курса разработали специалисты Ассоциации волонтёрских центров.
На курсе «Основы волонтёрства для начинающих» студенты смогут узнать об особенностях работы волонтёра, разобраться в направлениях, узнать о типичных ошибках, а также получить советы от ведущих экспертов добровольческой сферы.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге обсудили перспективы развития волонтёрского движения.