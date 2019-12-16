Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019—2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

По информации ТАСС, об этом Медведев сообщил во время встречи со своими заместителями.

«Теперь будет два варианта перерегистрации: первый — добровольная перерегистрация, ну и обязательная, когда государство на себя берёт инициативу перерегистрации цен», — сказал он.

Ранее в России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.

2 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group сообщала, что средняя цена проданных лекарственных средств в России в октябре 2019-го выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые превысив 200 рублей.