Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019—2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
  • РИА Новости

По информации ТАСС, об этом Медведев сообщил во время встречи со своими заместителями.

«Теперь будет два варианта перерегистрации: первый — добровольная перерегистрация, ну и обязательная, когда государство на себя берёт инициативу перерегистрации цен», — сказал он.

Ранее в России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.

2 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group сообщала, что средняя цена проданных лекарственных средств в России в октябре 2019-го выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые превысив 200 рублей.

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