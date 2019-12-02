СМИ: Средняя цена лекарств в России выросла на 6,9% за год

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Средняя цена проданных лекарственных средств в России в октябре 2019-го выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые превысив 200 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.
СМИ: Средняя цена лекарств в России выросла на 6,9% за год
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

По оценке экспертов, россияне стали реже покупать активированный уголь — на 21% за январь—октябрь 2019 года, мукалтин — на 16%, перекись водорода — на 12%.

Также утверждается, что одни потребители отказываются от дешёвых препаратов из-за их неэффективности, а другие предпочитают приобретать большие упаковки, что тоже отражается на чеке.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что продажи лекарств в российских аптеках в натуральном выражении снизились впервые с 2015 года.

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