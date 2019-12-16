В Нижегородской области задержали подозреваемого в попытке убийства родителей и дочери

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке убийства своих пожилых родителей и десятилетней дочери, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в ночь на 13 декабря в деревне Большие Поляны Воскресенского района.

Сначала 36-летний мужчина напал с ножом на дочь, затем — на 60-летнюю мать и 59-летнего отца, после чего скрылся. Пострадавшие госпитализированы. Состояние пенсионерки и девочки оценивается как тяжёлое.

Заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан в Нижнем Новгороде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве новорождённого.