В Нижегородской области задержали подозреваемого в попытке убийства родителей и дочери

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В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке убийства своих пожилых родителей и десятилетней дочери, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Нижегородской области задержали подозреваемого в попытке убийства родителей и дочери
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в ночь на 13 декабря в деревне Большие Поляны Воскресенского района.

Сначала 36-летний мужчина напал с ножом на дочь, затем — на 60-летнюю мать и 59-летнего отца, после чего скрылся. Пострадавшие госпитализированы. Состояние пенсионерки и девочки оценивается как тяжёлое.

Заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан в Нижнем Новгороде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве новорождённого.

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