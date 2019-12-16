Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии

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Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии по делу о хищении.
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии
  • РИА Новости

«Окончательно назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова судьи Ирины Вырышевой.

Суд взыскал более 14 млрд рублей с Кузнецова.

«Удовлетворить гражданские иски, заявленные потерпевшими к Кузнецову», — добавила судья.

В середине августа Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.

В начале года власти Франции удовлетворили запрос российской стороны о выдаче бывшего вице-премьера и министра финансов Подмосковья.

Его обвиняли в причинении ущерба на сумму свыше 14 млрд рублей.

Подробнее — в материале RT.

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