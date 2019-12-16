Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии
- РИА Новости
«Окончательно назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова судьи Ирины Вырышевой.
Суд взыскал более 14 млрд рублей с Кузнецова.
«Удовлетворить гражданские иски, заявленные потерпевшими к Кузнецову», — добавила судья.
В середине августа Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.
В начале года власти Франции удовлетворили запрос российской стороны о выдаче бывшего вице-премьера и министра финансов Подмосковья.
Его обвиняли в причинении ущерба на сумму свыше 14 млрд рублей.
Подробнее — в материале RT.