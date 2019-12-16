Суд арестовал подозреваемую в нападении на преподавателя в Чебоксарах

Суд арестовал на два месяца студентку, которую подозревают в нападении с ножом на преподавателя колледжа в Чебоксарах.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«В Чебоксарах по ходатайству следователя судом в отношении студентки, напавшей с ножом на преподавателя, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в отношении подозреваемой назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

13 декабря полиция задержала учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа, которая подозревается в нападении на сотрудницу учебного заведения.

Позднее СК возбудил дело по факту произошедшего.