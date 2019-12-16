Суд арестовал подозреваемую в нападении на преподавателя в Чебоксарах
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«В Чебоксарах по ходатайству следователя судом в отношении студентки, напавшей с ножом на преподавателя, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в отношении подозреваемой назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.
13 декабря полиция задержала учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа, которая подозревается в нападении на сотрудницу учебного заведения.
Позднее СК возбудил дело по факту произошедшего.