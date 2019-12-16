В Ногинске рассказали о планах по благоустройству набережной Клязьмы

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В подмосковном Ногинске рассказали о разработке концепции благоустройства набережной реки Клязьмы, сообщает телеканал «360».
В Ногинске рассказали о планах по благоустройству набережной Клязьмы
  • © Богородский городской округ Московской области

«Проект мы хотим сделать за три месяца и в 2020 году начать реализацию. Хотим, чтобы жители увидели результат уже в следующем году», — заявил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

К работе над концепцией пригласили голландского архитектора Роберта Винкела, на счету которого успешные проекты в Голландии и Германии. Он считает своей главной задачей объединение двух частей города для удобства жителей.

После завершения первого этапа благоустройства протяжённость набережной должна составить три километра, при этом центр города соединится с микрорайоном Глухово.

В перспективе планируется создать комфортные набережные в Электроуглях и Старой Купавне.

Ранее искусствовед и главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов в беседе с «Невскими новостями» оценил идею реконструкции оранжереи Таврического сада.

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