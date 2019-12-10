Эксперт оценил идею реконструкции оранжереи Таврического сада

Искусствовед и главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал сообщения об открытии конкурса на реконструкцию оранжереи Таврического сада.

Он отметил, что при реконструкции необходимо сохранить внешний вид здания, а также оставить его изначальные функции в первозданном виде.

«Сооружение красивое, интересное и давно уже привлекает внимание, и какое-то приличное коммерческое его использование вполне приемлемо. Несколько лет назад иностранные архитекторы, увидев этот объект, самостийно организовались и уже делали какой-то проект его реконструкции. Кстати, примеров перепрофилирования исторических зданий на Западе очень много. Вопрос в сохранении памятника, доступности для горожан и культурной функции», — пояснил Фролов.

По его мнению, в здании можно будет создать выставочное пространство.

Ранее телеканал «360» сообщал, что глава городского округа Реутов Станислав Каторов рассказал о создании проекта визуальной концепции общественного пространства Реутова, разработкой которого займётся известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт.