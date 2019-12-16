В Подмосковье открылся первый пункт сортировки мусора «Мегабак»

В Московской области появился первый пункт сортировки «Мегабак». Пилотный проект реализовали в Рошале, сообщает телеканал «360».

«Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают», — рассказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Благодаря внедрению «Мегабаков» должны увеличиться показатели вторичной переработки твёрдых отходов, что позволит в будущем закрыть все имеющиеся в Подмосковье мусорные полигоны.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе обсудили ход реализации мусорной реформы.