В Подмосковье открылся первый пункт сортировки мусора «Мегабак»

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В Московской области появился первый пункт сортировки «Мегабак». Пилотный проект реализовали в Рошале, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье открылся первый пункт сортировки мусора «Мегабак»
  • © Пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья

«Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают», — рассказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Благодаря внедрению «Мегабаков» должны увеличиться показатели вторичной переработки твёрдых отходов, что позволит в будущем закрыть все имеющиеся в Подмосковье мусорные полигоны.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе обсудили ход реализации мусорной реформы.

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