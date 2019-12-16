Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.
«Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Дагестан — Москва. Пассажиры, порядка 40 человек, были эвакуированы», — указали в ведомстве.
Уточняется, что автобус загорелся на 911-м км трассы Москва — Волгоград в Иловлинском районе Волгоградской области.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее пассажирский автобус, который следовал по маршруту из Краснодара в Ейск, загорелся на трассе.
В конце октября на юго-востоке Москвы перед Лефортовским тоннелем загорелся автобус.