На Кубани загорелся пассажирский автобус
Согласно данным ведомства, 2 декабря в 20:59 диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на 115 километре трассы Краснодар — Ейск загорелся автобус.
«В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырёх человек эвакуировались самостоятельно», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Пожар был ликвидирован в 21:23.
В конце октября на юго-востоке Москвы перед Лефортовским тоннелем загорелся автобус.