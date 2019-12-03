На Кубани загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус, который следовал по маршруту из Краснодара в Ейск, загорелся на трассе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно данным ведомства, 2 декабря в 20:59 диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на 115 километре трассы Краснодар — Ейск загорелся автобус. «В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырёх человек эвакуировались самостоятельно», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 21:23. В конце октября на юго-востоке Москвы перед Лефортовским тоннелем загорелся автобус.