На Кубани загорелся пассажирский автобус

Короткая ссылка
Пассажирский автобус, который следовал по маршруту из Краснодара в Ейск, загорелся на трассе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно данным ведомства, 2 декабря в 20:59 диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на 115 километре трассы Краснодар — Ейск загорелся автобус.

«В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырёх человек эвакуировались самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. 

Пожар был ликвидирован в 21:23.

В конце октября на юго-востоке Москвы перед Лефортовским тоннелем загорелся автобус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить