Рогозин заявил о риске разрушения недостроенных объектов на Восточном

Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться», — цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

По его словам, степень готовности недостроев — от 10 до 90%. Сюда входит жильё, железные и автомобильные дороги, котельные и депо.

Рогозин отметил, что их будут достраивать параллельно с работами над второй очередью. Он выразил уверенность, что задача будет выполнена.

Ранее Рогозин доложил президенту Владимиру Путину о ходе строительства Восточного. Он рассказал, что задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники, что полностью соответствует проекту стройки. Руководитель компании подчеркнул, что график выдерживается.