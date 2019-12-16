Рогозин заявил о риске разрушения недостроенных объектов на Восточном

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Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил о риске разрушения недостроенных объектов на Восточном
  • РИА Новости

«Правда в том, что если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться», — цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

По его словам, степень готовности недостроев — от 10 до 90%. Сюда входит жильё, железные и автомобильные дороги, котельные и депо.

Рогозин отметил, что их будут достраивать параллельно с работами над второй очередью. Он выразил уверенность, что задача будет выполнена.

Ранее Рогозин доложил президенту Владимиру Путину о ходе строительства Восточного. Он рассказал, что задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники, что полностью соответствует проекту стройки. Руководитель компании подчеркнул, что график выдерживается.

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