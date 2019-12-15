На складе с пухом под Новосибирском ликвидировали открытое горение

В Доволенском районе Новосибирской области ликвидировали открытое горение на складе с пухом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

РИА Новости

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«Ликвидировано открытое горение. К тушению привлекались восемь единиц техники и 22 человека», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось о локализации возгорания на складе. В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.