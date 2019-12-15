На складе с пухом под Новосибирском ликвидировали открытое горение
В Доволенском районе Новосибирской области ликвидировали открытое горение на складе с пухом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
- РИА Новости
- © Николай Хижняк
«Ликвидировано открытое горение. К тушению привлекались восемь единиц техники и 22 человека», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о локализации возгорания на складе.
В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.
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