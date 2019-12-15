Пожар на складе с пухом под Новосибирском локализовали

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В Доволенском районе Новосибирской области локализовали пожар на складе с пухом на площади 2100 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар на складе с пухом под Новосибирском локализовали
  • РИА Новости

«Пожар локализован на той же площади», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о возгорании на складе.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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