Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 25
- © ГУ МЧС России по Нижегородской области
«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что 13 человек находятся в приёмном отделении Балахнинской ЦРБ.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.