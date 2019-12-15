Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 25

В результате ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области пострадали 25 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 13 человек находятся в приёмном отделении Балахнинской ЦРБ.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.