Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 25

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В результате ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области пострадали 25 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 25
  • © ГУ МЧС России по Нижегородской области

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 13 человек находятся в приёмном отделении Балахнинской ЦРБ.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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