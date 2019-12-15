Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом возросло до 20 человек
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«В результате ДТП в Балахнинском районе всего пострадали 20 человек, из них восьмерым помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что 12 человек госпитализировали, они были доставлены в приёмное отделение Балахнинской ЦРБ.
«Состояние пострадавших уточняется», — добавили в Минздраве.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.