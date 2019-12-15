Эксперт рассказал об автомобилях для зимних путешествий по России

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Автомобильный эксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал о машинах для зимних путешествий по России.
Эксперт рассказал об автомобилях для зимних путешествий по России
  • Pixabay

«Рекомендация одинаковая что для зимы, что для лета. Для наших условий желательно иметь либо внедорожник, либо полноприводный кроссовер», — заявил он.

По его словам, для зимы желательно, чтобы автомобиль не был дизельным, поскольку у современных дизелей очень высокий КПД и, соответственно, очень маленький коэффициент теплоотдачи, то есть они долго прогреваются.

Для поездок при низкой температуре воздуха рекомендуются машины классом не выше Евро-2.

Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации автомобилистам на зимний сезон.

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