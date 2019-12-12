Эксперт дал рекомендации автомобилистам на зимний сезон

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Независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации автомобилистам на зимний сезон.
Эксперт дал рекомендации автомобилистам на зимний сезон
  • РИА Новости

«Обязательно нужно чистить снег с крыши автомобиля, потому что сдуваемые сугробы, которые летят в стекло вслед идущему автомобилю, — это как раз одна из причин аварий», — заявил он.

Архиреев отметил и важность правильной подготовки машины к зиме. В первую очередь речь идёт о шинах, аккумуляторе, всех охлаждающих жидкостях и замках в дверях.

Кроме того, эксперт напомнил, что в городах и на трассах, как правило, собирается много снега и сцепление колёс с дорогой отличается от летнего периода.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Newinform рассказал о важности шипованной резины в зимний период.

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