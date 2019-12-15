В МВД подтвердили задержание угрожавшего взорвать самолёт в Москве

В Управлении на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили задержание в Москве пассажира самолёта, который заявил бортпроводнику, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудниками транспортной полиции по прибытии на борт самолёта был снят пассажир 1962 года рождения, уроженец Краснодарского края, который заявил бортпроводнику, что в его ручной клади — взрывное устройство», — заявили в МВД.

Подозреваемого доставили в дежурную часть полиции. Отмечается, что при нём не обнаружили запрещённых предметов.

Мужчину направят на медосвидетельствование.

Ранее СМИ сообщили, что в московском аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату на борту воздушного судна. По словам источника, мужчина находится в нетрезвом виде.