В МВД подтвердили задержание угрожавшего взорвать самолёт в Москве

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В Управлении на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили задержание в Москве пассажира самолёта, который заявил бортпроводнику, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.
В МВД подтвердили задержание угрожавшего взорвать самолёт в Москве
  • РИА Новости

«Сотрудниками транспортной полиции по прибытии на борт самолёта был снят пассажир 1962 года рождения, уроженец Краснодарского края, который заявил бортпроводнику, что в его ручной клади — взрывное устройство», — заявили в МВД.

Подозреваемого доставили в дежурную часть полиции. Отмечается, что при нём не обнаружили запрещённых предметов. 

Мужчину направят на медосвидетельствование.

Ранее СМИ сообщили, что в московском аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату на борту воздушного судна. По словам источника, мужчина находится в нетрезвом виде. 

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