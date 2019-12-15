В МВД подтвердили задержание угрожавшего взорвать самолёт в Москве
- РИА Новости
«Сотрудниками транспортной полиции по прибытии на борт самолёта был снят пассажир 1962 года рождения, уроженец Краснодарского края, который заявил бортпроводнику, что в его ручной клади — взрывное устройство», — заявили в МВД.
Подозреваемого доставили в дежурную часть полиции. Отмечается, что при нём не обнаружили запрещённых предметов.
Мужчину направят на медосвидетельствование.
Ранее СМИ сообщили, что в московском аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату на борту воздушного судна. По словам источника, мужчина находится в нетрезвом виде.