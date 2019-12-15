Источник: в Домодедове задержали пассажира из-за угроз взорвать гранату
В столичном аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Москва — Краснодар, который угрожал взорвать гранату на борту самолёта.
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен», — заявил источник.
Правоохранительные органы устанавливают мотивы задержанного.
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