Источник: в Домодедове задержали пассажира из-за угроз взорвать гранату

В столичном аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Москва — Краснодар, который угрожал взорвать гранату на борту самолёта.

© Виталий Белоусов

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен», — заявил источник. Правоохранительные органы устанавливают мотивы задержанного. Ранее в аэропорту Киева у пассажира нашли гранату.