В Госдуме напомнили об опасности профессии журналиста

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин напомнил об опасности профессии журналиста, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«В этот день мы с горечью вспоминаем наших коллег, отдавших самую высокую цену за то, чтобы обеспечить гражданам право на свободное получение информации», — заявил он.

По его словам, в 2019 году список жертв пополнился 49 именами.

Как отметил Левин, в этот день память о них стала ещё одним напоминанием об обязанности приложить все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность журналистов, сохранить общее право на свободу слова и свободу распространения информации.

Ранее ФАН сообщало, что председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал защищать журналистов в горячих точках.

15 декабря отмечается День памяти российских журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.