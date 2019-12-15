Мужчина украл продукты у 92-летней блокадницы под Петербургом

Короткая ссылка
В Ленинградской области задержали 28-летнего местного жителя, который украл продукты и личные вещи у 92-летней блокадницы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. 
Мужчина украл продукты у 92-летней блокадницы под Петербургом
  • РИА Новости

По данным МВД, 28-летний сосед пенсионерки по коммунальной квартире зашёл в её комнату и забрал продукты, личные вещи, мобильный телефон и 1,7 тыс. рублей. Отмечается, что подозреваемый применил физическую силу в отношении потерпевшей.

«Полицейские задержали злоумышленника в Гатчинском районе Ленинградской области, неподалёку от места жительства пенсионерки», — заявили в МВД. 

У подозреваемого изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

В сентябре kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области сообщало, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить