Мужчина украл продукты у 92-летней блокадницы под Петербургом

В Ленинградской области задержали 28-летнего местного жителя, который украл продукты и личные вещи у 92-летней блокадницы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным МВД, 28-летний сосед пенсионерки по коммунальной квартире зашёл в её комнату и забрал продукты, личные вещи, мобильный телефон и 1,7 тыс. рублей. Отмечается, что подозреваемый применил физическую силу в отношении потерпевшей.

«Полицейские задержали злоумышленника в Гатчинском районе Ленинградской области, неподалёку от места жительства пенсионерки», — заявили в МВД.

У подозреваемого изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

В сентябре kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области сообщало, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.