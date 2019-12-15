Мужчина украл продукты у 92-летней блокадницы под Петербургом
- РИА Новости
По данным МВД, 28-летний сосед пенсионерки по коммунальной квартире зашёл в её комнату и забрал продукты, личные вещи, мобильный телефон и 1,7 тыс. рублей. Отмечается, что подозреваемый применил физическую силу в отношении потерпевшей.
«Полицейские задержали злоумышленника в Гатчинском районе Ленинградской области, неподалёку от места жительства пенсионерки», — заявили в МВД.
У подозреваемого изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
В сентябре kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области сообщало, что в Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана.