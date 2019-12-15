В Уфе могут построить транспортное кольцо по подобию московского

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В Уфе намерены построить транспортное кольцо по подобию московского, сообщает Mkset.ru со ссылкой на главу Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова.
В Уфе могут построить транспортное кольцо по подобию московского
  • Уфа. Архивное фото / © Вадим Брайдов
  • РИА Новости

Он отметил, что такое решение — самое удачное, поскольку объединит городскую электричку и остальной общественный транспорт.

Некоторое время назад глава региона Радий Хабиров говорил, что за пример возьмут столичное транспортное кольцо.

Как рассказал Мухаметьянов, подготовку к строительству начнут в 2020 году. Для начала проведут планомерную реконструкцию платформ, а автобусные маршруты подведут к формируемым транспортно-пересадочным узлам. В 2021-м предусмотрено строительство новых станций и железных дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассматривают возможность строительства аналога Московского центрального кольца (МЦК).

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