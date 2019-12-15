Спасённый из-под завалов в Магнитогорске младенец прошёл реабилитацию

Обнаруженный под завалами обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске Ваня Фокин, которому сейчас 1 год 10 месяцев, завершил четвёртый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице.

Об этом сообщила мама мальчика Ольга Фокина.

«Ванечка стал намного активнее, уже довольно быстро умеет передвигаться, хотя ещё совсем недавно не мог даже правильно ножку вверх поднимать. Врачи сказали, что проводимость нерва на ножке, который был повреждён из-за длительного сдавливания, стала намного выше, нерв медленно, но восстанавливается», — цитирует её ТАСС.

По словам мамы Вани, каждый лечебный курс длился две недели и включал массаж, ЛФК, физиолечение, а также занятия на подошвенном имитаторе ходьбы.

«Мы надеемся, что Ванечка восстановится полностью, но, когда именно это произойдёт, сложно сказать, прогнозы по срокам давать сложно», — отметила женщина.

Ожидается, что следующий курс реабилитации ребёнок будет проходить в Магнитогорске.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал kp.ru о реакции главы государства Владимира Путина на спасение младенца, который провёл под завалами дома в Магнитогорске более 30 часов.

31 декабря 2018 года в одном из подъездов многоэтажного жилого дома Магнитогорска обрушились перекрытия после взрыва бытового газа. В результате ЧП погибли 39 человек.