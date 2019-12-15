Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

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Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира.
Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.

По словам Шафира, причины смерти Ненашева устанавливаются.

Ненашев занимал пост министра печати и информации СССР с июля по ноябрь 1991 года. Также он в разные годы был председателем Гостелерадио СССР, возглавлял Госкомитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а также был главным редактором газеты «Советская Россия».

Он является заслуженным работником культуры России, доктором исторических наук. Ненашев написал более 30 книг. 

Ранее сообщалось, что умер советский олимпийский чемпион Юрий Беляев.

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