Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира.

«Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.

По словам Шафира, причины смерти Ненашева устанавливаются.

Ненашев занимал пост министра печати и информации СССР с июля по ноябрь 1991 года. Также он в разные годы был председателем Гостелерадио СССР, возглавлял Госкомитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а также был главным редактором газеты «Советская Россия».

Он является заслуженным работником культуры России, доктором исторических наук. Ненашев написал более 30 книг.

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