Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту
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Он отметил, что в регионе наблюдается крайне сложная ситуация из-за отсутствия запаса топлива и неготовности к отопительному сезону котельных в 16 населённых пунктах.
«В первую очередь сейчас будем решать вопросы жизнеобеспечения области. Мы должны пройти зимний период без эксцессов», — заявил Гольдштейн в интервью ТАСС.
Он также подтвердил намерение разобраться в ситуации вокруг теплоснабжения в посёлке Приамурском.
«Постараюсь разобраться в ситуации: это системная проблема или единичная недоработка», — пояснил врио главы Еврейской автономной области.
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил врио главы региона Гольдштейна.