Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту

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Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал, что решение проблем жизнеобеспечения в регионе станет его приоритетной задачей на новом посту.
Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту
  • © РИА Новости

Он отметил, что в регионе наблюдается крайне сложная ситуация из-за отсутствия запаса топлива и неготовности к отопительному сезону котельных в 16 населённых пунктах. 

«В первую очередь сейчас будем решать вопросы жизнеобеспечения области. Мы должны пройти зимний период без эксцессов», — заявил Гольдштейн в интервью ТАСС.

Он также подтвердил намерение разобраться в ситуации вокруг теплоснабжения в посёлке Приамурском.

«Постараюсь разобраться в ситуации: это системная проблема или единичная недоработка», — пояснил врио главы Еврейской автономной области.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил врио главы региона Гольдштейна.

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