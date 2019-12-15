Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал, что решение проблем жизнеобеспечения в регионе станет его приоритетной задачей на новом посту.

Он отметил, что в регионе наблюдается крайне сложная ситуация из-за отсутствия запаса топлива и неготовности к отопительному сезону котельных в 16 населённых пунктах.

«В первую очередь сейчас будем решать вопросы жизнеобеспечения области. Мы должны пройти зимний период без эксцессов», — заявил Гольдштейн в интервью ТАСС.

Он также подтвердил намерение разобраться в ситуации вокруг теплоснабжения в посёлке Приамурском.

«Постараюсь разобраться в ситуации: это системная проблема или единичная недоработка», — пояснил врио главы Еврейской автономной области.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил врио главы региона Гольдштейна.