Песков назвал Россию «островком стабильности»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Песков назвал Россию «островком стабильности»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале.

Как указывает РИА Новости, он отметил, что в последние годы в мире происходят события, которые невозможно было спрогнозировать десятилетие назад, и если бы кто-то взялся предсказывать нынешние мировые процессы в прошлом, то «все крутили бы пальцем у виска».

По словам Пескова, в настоящий момент люди становятся свидетелями глубоких трансформаций, которые затрагивают не только дипломатию и международное право, но и, например, правила поведения государств.

«Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — сказал он.

Вместе с этим пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что Россия стала сильнее в 2019 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на закрытии делового форума БРИКС рассказал о росте инвестиционной привлекательности России со стороны зарубежных инвесторов.

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