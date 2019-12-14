Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

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В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом «Искандер» отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооружённых групп «противника» в условиях применения им оружия массового поражения», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что военные блокировали нападавших и огнём средств мотострелковых подразделений подавили основные огневые точки, таким образом дав возможность колонне пусковых установок прорваться к местам стартовых позиций.

Учения продлятся до конца недели, в них принимают участие более 1,2 тысячи военных, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

Ранее расчёты комплекса «Искандер» поразили учебную цель под Астраханью.

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