В Госдуме прокомментировали ситуацию с подарившим вазелин депутатом
- Reuters
Парламентарий сообщил РИА Новости, что комиссия по вопросам депутатской этики готова детально рассмотреть данный случай, если поступит соответствующее обращение по поводу данного инцидента.
«Он (Булавинов. — RT) мне письменных или вербальных пояснений не давал. Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — сказал политик.
По словам депутата, к настоящему моменту обращений по поводу данного случая в комиссию не поступало.
Ранее СМИ сообщали, что Булавинов во время открытия школы в посёлке Гидроторф, которую «ждали не один десяток лет», подарил главе Балахнинского района и подрядчику проекта баночку вазелина.