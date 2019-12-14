В Госдуме прокомментировали ситуацию с подарившим вазелин депутатом

Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал решение депутата Вадима Булавинова подарить баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы.

Парламентарий сообщил РИА Новости, что комиссия по вопросам депутатской этики готова детально рассмотреть данный случай, если поступит соответствующее обращение по поводу данного инцидента.

«Он (Булавинов. — RT) мне письменных или вербальных пояснений не давал. Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — сказал политик.

По словам депутата, к настоящему моменту обращений по поводу данного случая в комиссию не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что Булавинов во время открытия школы в посёлке Гидроторф, которую «ждали не один десяток лет», подарил главе Балахнинского района и подрядчику проекта баночку вазелина.