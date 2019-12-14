В Госдуме прокомментировали ситуацию с подарившим вазелин депутатом

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Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал решение депутата Вадима Булавинова подарить баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с подарившим вазелин депутатом
  • Reuters

Парламентарий сообщил РИА Новости, что комиссия по вопросам депутатской этики готова детально рассмотреть данный случай, если поступит соответствующее обращение по поводу данного инцидента.

«Он (Булавинов. — RT) мне письменных или вербальных пояснений не давал. Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — сказал политик.

По словам депутата, к настоящему моменту обращений по поводу данного случая в комиссию не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что Булавинов во время открытия школы в посёлке Гидроторф, которую «ждали не один десяток лет», подарил главе Балахнинского района и подрядчику проекта баночку вазелина.

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