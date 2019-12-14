Полиция возбудила дело из-за ЧП с обстрелом машины рэперов в Липецке

Полиция возбудила уголовное дело против 27-летнего мужчины, выстрелы которого, как предполагается, услышали ехавшие на машине с концерта в Липецке рэперы HammAli & Navai.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

«В отношении 27-летнего мужчины, который, предположительно, производил выстрелы, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — сказали в ведомстве.

В настоящий момент полиция устанавливает, действительно ли мужчина стрелял, и если да, то из какого оружия, куда и по какой причине.

Как указывает агентство, ранее музыкальные исполнители заявили, что на них напали после концерта в развлекательном комплексе «Мегаполис» и «открыли огонь» из преследовавшей машины. Рэперы написали заявление в дежурную часть о том, что около их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

Ранее полиция в Липецкой области организовала проверку по заявлению рэперов HammAli & Navai о том, что их машина, предположительно, была обстреляна в Липецком районе.