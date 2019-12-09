МВД проверяет данные об обстреле машины рэперов в Липецке

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Полиция в Липецкой области организовала проверку по заявлению рэперов HammAli & Navai о том, что их машина, предположительно, была обстреляна в Липецком районе.
МВД проверяет данные об обстреле машины рэперов в Липецке
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

В заявлении, поступившем в ОМВД в ночь на 9 декабря, говорится, что инцидент произошёл в Липецком районе по пути следования легкового автомобиля из Липецка в Москву.

«Со слов заявителей, в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы, по их мнению. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — заявили в МВД.

Также отмечается, что концерт музыкантов в ночь на 9 декабря в Липецке был прерван из-за анонимного сообщения о «минировании». В ходе проверки угрозы обнаружено не было. 

Представитель МВД уточнил, что полиция не связывает между собой эти два инцидента.

7 декабря полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.

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