МВД проверяет данные об обстреле машины рэперов в Липецке

Полиция в Липецкой области организовала проверку по заявлению рэперов HammAli & Navai о том, что их машина, предположительно, была обстреляна в Липецком районе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

В заявлении, поступившем в ОМВД в ночь на 9 декабря, говорится, что инцидент произошёл в Липецком районе по пути следования легкового автомобиля из Липецка в Москву.

«Со слов заявителей, в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы, по их мнению. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — заявили в МВД.

Также отмечается, что концерт музыкантов в ночь на 9 декабря в Липецке был прерван из-за анонимного сообщения о «минировании». В ходе проверки угрозы обнаружено не было.

Представитель МВД уточнил, что полиция не связывает между собой эти два инцидента.

7 декабря полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.