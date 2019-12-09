МВД проверяет данные об обстреле машины рэперов в Липецке
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
В заявлении, поступившем в ОМВД в ночь на 9 декабря, говорится, что инцидент произошёл в Липецком районе по пути следования легкового автомобиля из Липецка в Москву.
«Со слов заявителей, в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы, по их мнению. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», — заявили в МВД.
Также отмечается, что концерт музыкантов в ночь на 9 декабря в Липецке был прерван из-за анонимного сообщения о «минировании». В ходе проверки угрозы обнаружено не было.
Представитель МВД уточнил, что полиция не связывает между собой эти два инцидента.
7 декабря полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.