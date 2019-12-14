Посольство проверяет данные об обвинении россиянина в Сингапуре

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Российское посольство в Сингапуре устанавливает обстоятельства дела, предположительно, россиянина, которого, по данным СМИ, обвиняют в финансовых махинациях.
Посольство проверяет данные об обвинении россиянина в Сингапуре
  • Pixabay

Соответствующее заявление посольства опубликовано в Telegram-канале МИД России.

В сообщении указано, что сингапурское издание The Straits Times опубликовало информацию о предъявлении обвинений в финансовых махинациях Вадиму Корягину, который в статье называется гражданином России.

«В настоящее время посольством в координации с правоохранительными органами города-государства ведётся работа по выяснению обстоятельств произошедшего и гражданской принадлежности Вадима Корягина», — цитирует сообщение РИА Новости.

В посольстве добавили, что российские дипломаты в случае необходимости готовы оказать Корягину содействие.

В начале декабря посольство сообщило, что оказывает помощь российским морякам в Сингапуре.

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