Посольство проверяет данные об обвинении россиянина в Сингапуре

Российское посольство в Сингапуре устанавливает обстоятельства дела, предположительно, россиянина, которого, по данным СМИ, обвиняют в финансовых махинациях.

Соответствующее заявление посольства опубликовано в Telegram-канале МИД России.

В сообщении указано, что сингапурское издание The Straits Times опубликовало информацию о предъявлении обвинений в финансовых махинациях Вадиму Корягину, который в статье называется гражданином России.

«В настоящее время посольством в координации с правоохранительными органами города-государства ведётся работа по выяснению обстоятельств произошедшего и гражданской принадлежности Вадима Корягина», — цитирует сообщение РИА Новости.

В посольстве добавили, что российские дипломаты в случае необходимости готовы оказать Корягину содействие.

В начале декабря посольство сообщило, что оказывает помощь российским морякам в Сингапуре.