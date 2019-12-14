Посольство проверяет данные об обвинении россиянина в Сингапуре
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Соответствующее заявление посольства опубликовано в Telegram-канале МИД России.
В сообщении указано, что сингапурское издание The Straits Times опубликовало информацию о предъявлении обвинений в финансовых махинациях Вадиму Корягину, который в статье называется гражданином России.
«В настоящее время посольством в координации с правоохранительными органами города-государства ведётся работа по выяснению обстоятельств произошедшего и гражданской принадлежности Вадима Корягина», — цитирует сообщение РИА Новости.
В посольстве добавили, что российские дипломаты в случае необходимости готовы оказать Корягину содействие.
В начале декабря посольство сообщило, что оказывает помощь российским морякам в Сингапуре.