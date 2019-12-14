Названы дата и место похорон журналиста Виноградова
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на редакцию.
«Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12:30, в понедельник. Похороны состоятся на Востряковском кладбище», — заявили в редакции.
Заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов скончался 12 декабря.
СК организовал доследственную проверку по факту смерти журналиста. В соцсетях появилось сообщение о том, что журналист за несколько дней до смерти вызвал скорую из-за сильного кровотечения. Отмечалось, что приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного.