Названы дата и место похорон журналиста Виноградова

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Журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, похоронят 16 декабря на Востряковском кладбище. 
Названы дата и место похорон журналиста Виноградова
  • © Аккаунт Михаила Виноградова
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на редакцию.

«Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12:30, в понедельник. Похороны состоятся на Востряковском кладбище», — заявили в редакции.

Заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов скончался 12 декабря.

СК организовал доследственную проверку по факту смерти журналиста. В соцсетях появилось сообщение о том, что журналист за несколько дней до смерти вызвал скорую из-за сильного кровотечения. Отмечалось, что приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного. 

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