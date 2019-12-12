Следователи проверят обстоятельства смерти журналиста в Москве

В Москве организована доследственная проверка по факту смерти журналиста.

«Из информационного сообщения, опубликованного в социальной сети, следует, что несколько дней назад по причине открытия кровотечения мужчина, работающий журналистом, вызвал скорую помощь. Приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного. Из сообщения следует, что сегодня журналист скончался», — говорится на сайте ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 43 лет скончался Михаил Виноградов, заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва».

10 декабря журналист опубликовал сообщение в Facebook, в котором рассказал, что вызвал скорую помощь, так как у него открылось сильное кровотечение. Ранее он выписался из госпиталя, куда попал с лимфаденитом. По его словам, фельдшеры, приехавшие на вызов, сказали, что кровь идёт из крупного сосуда, а не артерии. В сообщении говорится, что врачи «пришлёпку с коллагеном поставили, сверху бинта».

Отмечается, что 12 декабря журналист умер.