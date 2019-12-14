В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в наркологическом диспансере в Тюмени, в результате которого погиб пациент и ещё 12 человек пострадали.

Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в наркологическом диспансере по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что пожар возник в одной из палат медицинского учреждения, в результате погиб пациент диспансера.

«Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы», — подчеркнули в СК.

Расследование происшествия находится на контроле у руководителя областного следственного главка.

Ранее прокурор Тюменской области организовал проверку в связи с пожаром в наркодиспансере.

По предварительным данным, пожар в диспансере в ночь с 13 на 14 декабря мог произойти из-за нарушения режима одним из пациентов.