В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере

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Следователи возбудили уголовное дело после пожара в наркологическом диспансере в Тюмени, в результате которого погиб пациент и ещё 12 человек пострадали.
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате пожара в наркологическом диспансере по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что пожар возник в одной из палат медицинского учреждения, в результате погиб пациент диспансера.

«Осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы», — подчеркнули в СК.

Расследование происшествия находится на контроле у руководителя областного следственного главка.

Ранее прокурор Тюменской области организовал проверку в связи с пожаром в наркодиспансере.

По предварительным данным, пожар в диспансере в ночь с 13 на 14 декабря мог произойти из-за нарушения режима одним из пациентов.

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