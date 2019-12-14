Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени
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«Прокурор области Владислав Московских организовал проведение проверки в связи с пожаром в наркологическом диспансере», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в региональном минздраве, десять пострадавших были госпитализированы.
«Один после оказания медпомощи направлен на амбулаторное наблюдение, десять человек в средней и лёгкой степени тяжести, с отравлением продуктами горения, госпитализированы в отделение токсикологии», — цитирует министерство ТАСС.
Одна пострадавшая медсестра находится в тяжёлом состоянии в ожоговом отделении.
«Тяжелее всего пострадала медсестра, которая первая пыталась оказывать помощь. По данным врачей, несколько пациентов по состоянию на утро готовятся к выписке», — уточнили в минздраве.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения режима одним из пациентов.
Пожар в наркодиспансере Тюмени произошёл в ночь с 13 на 14 декабря. Из здания были эвакуированы 116 человек. Первоначально сообщалось о семи пострадавших.