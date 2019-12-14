Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени

Короткая ссылка
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в наркологическом диспансере в Тюмени, в результате которого, по последним данным, пострадали 12 человек и ещё один погиб.
Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени
  • © ГУ МЧС по Тюменской области

«Прокурор области Владислав Московских организовал проведение проверки в связи с пожаром в наркологическом диспансере», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в региональном минздраве, десять пострадавших были госпитализированы.

«Один после оказания медпомощи направлен на амбулаторное наблюдение, десять человек в средней и лёгкой степени тяжести, с отравлением продуктами горения, госпитализированы в отделение токсикологии», — цитирует министерство ТАСС.

Одна пострадавшая медсестра находится в тяжёлом состоянии в ожоговом отделении.

«Тяжелее всего пострадала медсестра, которая первая пыталась оказывать помощь. По данным врачей, несколько пациентов по состоянию на утро готовятся к выписке», — уточнили в минздраве.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения режима одним из пациентов.

Пожар в наркодиспансере Тюмени произошёл в ночь с 13 на 14 декабря. Из здания были эвакуированы 116 человек. Первоначально сообщалось о семи пострадавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить