Прокуратура начала проверку после пожара в наркодиспансере в Тюмени

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в наркологическом диспансере в Тюмени, в результате которого, по последним данным, пострадали 12 человек и ещё один погиб.

«Прокурор области Владислав Московских организовал проведение проверки в связи с пожаром в наркологическом диспансере», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в региональном минздраве, десять пострадавших были госпитализированы.

«Один после оказания медпомощи направлен на амбулаторное наблюдение, десять человек в средней и лёгкой степени тяжести, с отравлением продуктами горения, госпитализированы в отделение токсикологии», — цитирует министерство ТАСС.

Одна пострадавшая медсестра находится в тяжёлом состоянии в ожоговом отделении.

«Тяжелее всего пострадала медсестра, которая первая пыталась оказывать помощь. По данным врачей, несколько пациентов по состоянию на утро готовятся к выписке», — уточнили в минздраве.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения режима одним из пациентов.

Пожар в наркодиспансере Тюмени произошёл в ночь с 13 на 14 декабря. Из здания были эвакуированы 116 человек. Первоначально сообщалось о семи пострадавших.