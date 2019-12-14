При столкновении автобуса с грузовиком под Ивановом погиб один человек

В Ивановской области столкнулись грузовик и автобус с 23 пассажирами. В результате ДТП погиб водитель большегруза, травмы получили его несовершеннолетний пассажир и водитель автобуса.

«Водитель грузовика погиб на месте, ребёнок вылетел через лобовое стекло и получил многочисленные травмы. Водителю автобуса в результате столкновения зажало ноги, сейчас он в тяжёлом состоянии госпитализирован», — цитирует главу пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислава Радостина Интерфакс.

По его словам, в настоящее время врачи осматривают пассажиров автобуса.

Согласно предварительным данным, автобус направлялся из Ярославля в текстильный торговый центр в Иванове.

«По предварительным данным, виновником автоаварии стал водитель автобуса, который не справился с управлением, автобус занесло, и он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком», — рассказали в региональном главке МВД России.

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