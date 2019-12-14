При столкновении автобуса с грузовиком под Ивановом погиб один человек

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В Ивановской области столкнулись грузовик и автобус с 23 пассажирами. В результате ДТП погиб водитель большегруза, травмы получили его несовершеннолетний пассажир и водитель автобуса.
При столкновении автобуса с грузовиком под Ивановом погиб один человек
  • © ГУ МЧС России по Ивановской области

«Водитель грузовика погиб на месте, ребёнок вылетел через лобовое стекло и получил многочисленные травмы. Водителю автобуса в результате столкновения зажало ноги, сейчас он в тяжёлом состоянии госпитализирован», — цитирует главу пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислава Радостина Интерфакс. 

По его словам, в настоящее время врачи осматривают пассажиров автобуса.

Согласно предварительным данным, автобус направлялся из Ярославля в текстильный торговый центр в Иванове. 

«По предварительным данным, виновником автоаварии стал водитель автобуса, который не справился с управлением, автобус занесло, и он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком», — рассказали в региональном главке МВД России.

Ранее URA.RU сообщало о начале проверки автошколы в Курганской области после ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.

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