В Башкирии намерены судить бывших полицейских
- РИА Новости
Отмечается, что в 2017 году двое фигурантов, которые занимали должности заместителей начальника районного отдела полиции Уфы, организовали продажу автомобиля Toyota Land Cruiser, изъятого в рамках уголовного дела. Машину удалось реализовать за 500 тыс. рублей, что ниже рыночной стоимости.
Кроме того, в 2018 году один из указанных экс-полицейских вместе с ещё тремя полицейскими, уволенными из органов, инсценировал оперативно-разыскные мероприятия, задержал двух уфимцев и под угрозой расправы потребовал 300 тыс. рублей, а в качестве залога попросил передать автомобиль Mitsubishi Outlander.
Один из потерпевших передал деньги. Второй обратился в правоохранительные органы.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале перед судом должны предстать четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве.