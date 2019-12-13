В Башкирии намерены судить бывших полицейских

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В Башкирии перед судом предстанут бывшие полицейские, обвиняемые в превышении должностных полномочий, вымогательстве и мошенничестве, а также в угоне без цели хищения. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональный СУ СК России.
В Башкирии намерены судить бывших полицейских
  • РИА Новости

Отмечается, что в 2017 году двое фигурантов, которые занимали должности заместителей начальника районного отдела полиции Уфы, организовали продажу автомобиля Toyota Land Cruiser, изъятого в рамках уголовного дела. Машину удалось реализовать за 500 тыс. рублей, что ниже рыночной стоимости.

Кроме того, в 2018 году один из указанных экс-полицейских вместе с ещё тремя полицейскими, уволенными из органов, инсценировал оперативно-разыскные мероприятия, задержал двух уфимцев и под угрозой расправы потребовал 300 тыс. рублей, а в качестве залога попросил передать автомобиль Mitsubishi Outlander.

Один из потерпевших передал деньги. Второй обратился в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале перед судом должны предстать четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве.

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