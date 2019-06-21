На Урале перед судом предстанут четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве

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В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
На Урале перед судом предстанут четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве
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По версии следователей, весной 2018 года фигуранты, представившись полицейскими и угрожая уголовным делом, потребовали у бизнесмена 120 млн рублей. Предприниматель отказался, после чего злоумышленники похитили его и угнали автомобиль.

В городе Глазове Удмуртской Республики бизнесмен согласился передать деньги, но в меньшем размере. Его отпустили. После возвращения в Екатеринбург предприниматель обратился в ФСБ.

Подозреваемых, двое из которых ранее судимы, задержали в июне 2018 года. В зависимости от роли в преступлении они обвиняются в похищении, вымогательстве, подделке документов и угоне.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством.

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