В Севастополе индексируют ежемесячные выплаты приёмным родителям в 2020 году

Севастопольское правительство приняло постановление об индексации ежемесячных выплат приёмным родителям в следующем году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Размер вознаграждения приёмным родителям за второго и последующих детей индексируется на 5,8%. За каждого следующего ребёнка свыше семерых размер вознаграждения увеличивается на 10% от размера денежных средств, установленных за воспитание одного ребёнка», — заявила директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

В 2020 году размер вознаграждения приёмным родителям составит 12,13 тыс. рублей на одного ребёнка, 12,99 тыс. — на двоих, 14,17 тыс. — на троих, 15,35 тыс. — на четверых, 16,53 тыс. — на пятерых, 18,98 тыс. — на шестерых, 21,46 тыс. — на семерых.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей.