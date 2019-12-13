В Коми девочка заперла вора в квартире и отправилась на занятия

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В Воркуте восьмилетняя девочка впустила вора в квартиру, после чего закрыла его и пошла в музыкальную школу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт управления МВД России по Республике Коми.
В Коми девочка заперла вора в квартире и отправилась на занятия
  • РИА Новости

По имеющимся данным, школьница выходила на занятия, когда к ней подошёл неизвестный мужчина и назвался другом матери. Он попросил впустить его в квартиру, чтобы там дождаться женщину и сделать ей «сюрприз». Девочка оставила мужчину в квартире, заперев входную дверь на ключ.

Затем она позвонила матери и рассказала о произошедшем. Та, в свою очередь, сразу обратилась в полицию.

26-летнего воркутинца задержали на месте преступления. Он складывал вещи хозяев в пакет.

Дело завели по статье «Попытка кражи».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов.

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