В Музее Победы 14 декабря пройдёт новогодний флешмоб, в рамках которого сотрудники Росгвардии вместе с военнослужащими и ветеранами правоохранительных органов исполнят песню «В лесу родилась ёлочка».

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, к флешмобу присоединятся артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, кадеты Московского президентского училища Росгвардии, волонтёры и подопечные благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро!», а также все желающие принять участие в самом массовом исполнении песни в истории.

Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сотрудники ведомства с энтузиазмом поддержали идею флешмоба.

«И это никак не скажется на качестве выполняемых росгвардейцами служебных обязанностей. Во флешмобе примут участие только те сотрудники, кто 14 декабря не задействован на службе. Поэтому многие в этот день придут в Музей Победы всей семьей», — отметил Грибакин.

В июне портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее прошёл флешмоб в честь Дня России.