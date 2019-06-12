В Адыгее прошли флешмоб и концерт в честь Дня России
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В частности, в Майкопе провели флешмоб, в ходе которого волонтёры выстроились в слово «Россия» и развернули большой флаг.
Затем состоялся концерт с участием творческих коллективов и артистов республики.
Как отметили в пресс-службе главы региона, мероприятия проводятся во всех муниципалитетах.
В среду, 12 июня, отмечается ежегодный государственный праздник День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.