В Адыгее прошли флешмоб и концерт в честь Дня России

В Адыгее состоялись праздничные мероприятия в честь Дня России, сообщает портал «Юга.ру».

В частности, в Майкопе провели флешмоб, в ходе которого волонтёры выстроились в слово «Россия» и развернули большой флаг.

Затем состоялся концерт с участием творческих коллективов и артистов республики.

Как отметили в пресс-службе главы региона, мероприятия проводятся во всех муниципалитетах.

В среду, 12 июня, отмечается ежегодный государственный праздник День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.