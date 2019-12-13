В Госдуме оценили идею установки курилок в поездах

Депутат Государственной думы Олег Нилов в беседе с Inforeactor прокомментировал инициативу по созданию специальных мест для курения в поездах дальнего следования.

По его мнению, такое предложение можно реализовать на практике только за счёт самих курильщиков.

«Я считаю, что не надо метаться в вопросах борьбы с курением. Политика компромиссов может вообще обернуться тем, что будет всё восстановлено или развёрнуто вспять», — заявил Нилов.

Он полагает, что нельзя потакать желаниям курильщиков за счёт остальных налогоплательщиков.

Ранее руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов.