В Госдуме оценили идею установки курилок в поездах

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Депутат Государственной думы Олег Нилов в беседе с Inforeactor прокомментировал инициативу по созданию специальных мест для курения в поездах дальнего следования.
В Госдуме оценили идею установки курилок в поездах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его мнению, такое предложение можно реализовать на практике только за счёт самих курильщиков.

«Я считаю, что не надо метаться в вопросах борьбы с курением. Политика компромиссов может вообще обернуться тем, что будет всё восстановлено или развёрнуто вспять», — заявил Нилов.

Он полагает, что нельзя потакать желаниям курильщиков за счёт остальных налогоплательщиков.

Ранее руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов.

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