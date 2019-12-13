Аэропорт Симферополя прокомментировал принятие закона о возврате курилок
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- РИА Новости
«Мы поддерживаем принятый закон, позволяющий организовать в аэропортах специальные помещения для курящих пассажиров», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что конкретные места в пассажирском терминале для оборудования курилок будут определены в ближайшее время.
На данный момент места для курения организованы на привокзальной площади рядом с пассажирским терминалом.
Ранее руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал принятие закона.