Аэропорт Симферополя прокомментировал принятие закона о возврате курилок

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Международный аэропорт Симферополь прокомментировал принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Аэропорт Симферополя прокомментировал принятие закона о возврате курилок
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем принятый закон, позволяющий организовать в аэропортах специальные помещения для курящих пассажиров», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что конкретные места в пассажирском терминале для оборудования курилок будут определены в ближайшее время.

На данный момент места для курения организованы на привокзальной площади рядом с пассажирским терминалом.

Ранее руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал принятие закона.

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