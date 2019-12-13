В Ростовской области завели дело по факту нападения пассажира поезда на полицейского

В Ростовской области завели уголовное дело по факту нападения пассажира поезда на полицейского, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Южное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошёл в составе, который следовал по маршруту Саратов — Адлер.

Мужчина нарушал общественный порядок, из-за чего поезд остановили на станции Сальск.

«В вагоне-ресторане дебошир начал угрожать прибывшим сотрудникам полиции. Одного из них он ударил кулаками», — заявили в ведомстве.

Проводятся следственные действия. Пассажиру грозит до пяти лет колонии.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам.