В Ростовской области завели дело по факту нападения пассажира поезда на полицейского
- РИА Новости
Инцидент произошёл в составе, который следовал по маршруту Саратов — Адлер.
Мужчина нарушал общественный порядок, из-за чего поезд остановили на станции Сальск.
«В вагоне-ресторане дебошир начал угрожать прибывшим сотрудникам полиции. Одного из них он ударил кулаками», — заявили в ведомстве.
Проводятся следственные действия. Пассажиру грозит до пяти лет колонии.
Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил отношение авиакомпаний к нетрезвым пассажирам.