В Бурятии наградили детей, участвовавших в спасении людей при пожарах

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Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил 24 детям медали и грамоты за различные заслуги, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В Бурятии наградили детей, участвовавших в спасении людей при пожарах
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В частности, Иван Юлин из села Татарский Ключ получил медаль «За мужество в спасении». Школьник спас сестру, тонувшую в реке.

Даниил Поздняков из Улан-Удэ удостоен награды за то, что вывел из огня 11 членов своей семьи.

Также отмечены ученики Сосново-Озёрской школы №1 Сарюна Дондокова, Батор Майдараев, Дугар Майдараев, Булат Доржиев, Цырен Сандаков и Гэсэр Дашиев, помогавшие тушить пожар.

Кроме того, грамоты присуждены лучшим учащимся региона по итогам 2019 года.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области студент спас школьника, провалившегося под лёд.

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