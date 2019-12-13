В Бурятии наградили детей, участвовавших в спасении людей при пожарах

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил 24 детям медали и грамоты за различные заслуги, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В частности, Иван Юлин из села Татарский Ключ получил медаль «За мужество в спасении». Школьник спас сестру, тонувшую в реке.

Даниил Поздняков из Улан-Удэ удостоен награды за то, что вывел из огня 11 членов своей семьи.

Также отмечены ученики Сосново-Озёрской школы №1 Сарюна Дондокова, Батор Майдараев, Дугар Майдараев, Булат Доржиев, Цырен Сандаков и Гэсэр Дашиев, помогавшие тушить пожар.

Кроме того, грамоты присуждены лучшим учащимся региона по итогам 2019 года.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области студент спас школьника, провалившегося под лёд.