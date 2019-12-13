В Бурятии наградили детей, участвовавших в спасении людей при пожарах
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В частности, Иван Юлин из села Татарский Ключ получил медаль «За мужество в спасении». Школьник спас сестру, тонувшую в реке.
Даниил Поздняков из Улан-Удэ удостоен награды за то, что вывел из огня 11 членов своей семьи.
Также отмечены ученики Сосново-Озёрской школы №1 Сарюна Дондокова, Батор Майдараев, Дугар Майдараев, Булат Доржиев, Цырен Сандаков и Гэсэр Дашиев, помогавшие тушить пожар.
Кроме того, грамоты присуждены лучшим учащимся региона по итогам 2019 года.
Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области студент спас школьника, провалившегося под лёд.