Онищенко оценил сообщения об убыли населения России

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал данные Росстата о естественной убыли населения в стране.

Он подтвердил, что выводы специалистов верны, и призвал обеспечить семьям всестороннюю поддержку.

«Сейчас тем, от кого это зависит, нужно минимизировать эту тенденцию всеми средствами, начиная прежде всего с материального стимулирования организационных вопросов, связанных с сохранением рабочих мест за молодыми женщинами», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, тех шагов, которые предпринимаются для поддержки молодых семей, недостаточно. Он добавил, что для сохранения оптимального уровня рождаемости и обеспечения достойной жизни семьям с детьми необходимо бросить все силы.

Ранее опубликованные данные Росстата показали, что за январь — октябрь 2019 года естественная убыль населения составила 259,6 тыс. человек.